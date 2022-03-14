إحالة خادمة وزوجها لسرقتهم مصوغات ذهبية من شقة بالتجمع

انتهت نياية القاهرة الجديدة اليوم الإثنين، من إعداد أمر الإحالة الخاص بخادمة وزوجها في واقعة اتهامهم بسرقة مجوهرات شقة شخص تعمل لديه نطاق قسم التجمع الاول، ومن ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام المحكمة فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وفي وقت سابق أدلت المتهمة "ن. ص" باعترافات تفصيلية عن ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها في سرقة شقة شخص تعمل لديه، حيث تركت الباب مفتوحًا لزوجها، فدخل منه وسرق المجوهرات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من "أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم"، باكتشافه سرقة "مشغولات ذهبية" من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبيَّن أنها بحيازة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الغربية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته "تعمل طرف المجني عليه".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الزوجة بأنها نظرًا لطبيعة عملها طرف المجنى عليه وعلمها باحتفاظه بمشغولات ذهبية بمسكنه اتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة، حيث قامت بترك أحد أبواب المسكن مفتوحًا، وتمكنت والمتهم الثاني من الاستيلاء على المسروقات باستخدام السيارة المُشار إليها، تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.