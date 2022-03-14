الاستماع لأقوال طالب أصيب بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

طالبت النيابة العامة بسوهاج تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة إصابة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج، في مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين عائلتين؛ بسبب خلافات الجوار، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج كما طالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وأخذ أقواله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة وإلقاء القبض على 4 أشخاص من المُشاركين فيها، ونقل الطالب المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووقوع مُصاب، بدائرة المركز.