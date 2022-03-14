الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4592 شاحنة .
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 25314 طنا تشمل 18488 طن فوسفات و982 طن يوريا و3290 طن كسب صويا و2554 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40906 أطنان تشمل 11787 طن قمح و1089 طن خشب زان و7449 طن فول و8766 طن ابلاكاش و8500 طن سلاج و2815 طن حديد و500 طن خردة.
وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 654 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وقطر والسعودية والأردن واسبانيا وهولندا وبنجلاديش وبلجيكا وكرواتيا وفرنسا وألمانيا وسلوفينيا والصين وإيطاليا ومالطا وسنغافورة وأمريكا وكرواتيا وإستونيا وفيتنام، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 434 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 4045 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 116901 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103407 أطنان .

ميناء دمياط دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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