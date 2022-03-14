حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 14 مارس 2022

قدم موقع "times of india" حظك اليوم الأثنين 14 مارس للأبراج الفلكية لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي.

- برج الحمل

قد لا تتمكن اليوم من تقديم نفسك بطريقة عملية قد يكون لديك شعور بالملل، مما قد يجعلك تفتقر إلى الثقة لذلك تحتاج إلى اتباع حدسك أثناء اتخاذ القرارات من حيث الاستثمار، قد لا يكون الأشخاص من حولك متعاونين من حيث العمل الروتيني و يُنصح بتوخي الحذر في تناول الأطعمة غير الصحية لتجنب مشاكل المعدة.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- برج الثور

قد تخطط لتجديد منزلك أو قد تجلب بعض الأشياء الإبداعية للحفاظ على وضعك الاجتماعي، مما قد يزيد من مكانتك وقد تتوقع زيادة في الأصول الثابتة الخاصة بك.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- برج الجوزاء

اليوم هو يوم إيجابي من حيث المكاسب، و قد تحصل على نتيجة بجهد أقل وقد تتحول خسائرك إلى أرباح بمساعدة حكمتك و قد تخطط لدراسات عليا لتهيئة حياتك المهنية، ويمكنك التبرع ببعض المبلغ لمكان ديني أو صدقة، ويمكنك أيضا مساعدة الشخص المحتاج و قد يكون بعض الاستثمار في الأصول الفكرية ممكنًا قد يكون أداء الطلاب أفضل.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- برج السرطان

قد تشعر اليوم بالملل، وقد تكون لديك بعض المشكلات الصحية ذات الصلة قد يعاود المرض المزمن الظهور يُنصح بتجنب القيادة السريعة والإسراع لقد نصحت بتجنب التعارض مع شريك العمل، لذا تجنب اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بالعمل ينصح الاستثمار في الأعمال التجارية أو العمل بتأجيلها ، بمباركة من كبار السن، بحلول وقت متأخر من المساء، قد تكون الأمور تحت السيطرة.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- برج الأسد

اليوم قد يكون مصيرك مباركًا، وقد تبدأ مشاريعك المؤجلة الآن، بمساعدة بركات كبار السن، أصبح الوضع الفوضوي الآن تحت السيطرة، مما قد يؤدي إلى تسريع مشروعك قد يتم حل الخلافات بين أفراد الأسرة مما قد يزيد من الانسجام المنزلي قد يتم تحسين إبداعك الآن في المصنوعات اليدوية.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- برج العذراء

اليوم هو يوم جيد، أنت متحمس اليوم، بمساعدة التركيز الجيد قد تؤدي بشكل جيد في العمل، والعمل قد يكون مديرك داعمًا، وقد تحصل على بعض المسؤوليات الجديدة فيما يتعلق بالترقية قد تكون هناك بعض الزيارات إلى الأماكن الدينية ينصح بتجنب الغطرسة في حياتك العاطفية.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- برج الميزان

من المرجح أن تبدأ مشاريعك المؤجلة الآن قد تحصل على بركات كبار السن، والتي قد تساعدك على الخروج من الموقف الفوضوي ، مما قد يزيد من سرعة عملك قد يجعلك الوئام المنزلي سعيدًا بعد حل بعض الخلافات بين أفراد الأسرة قد يتم تحسين إبداعك الآن ، إلى المصنوعات اليدوية والأفلام .

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- برج العقرب

قد تشعر بالملل وقد تكون لديك مشاكل صحية قد تواجه خسائر في هذه الفترة، وينصح بعدم الاستثمار في الأصول الخطرة من المحتمل أن تتحول مكاسبك إلى خسائر ويجب أن تتوقف عن الاستثمار في أشياء لا قيمة لها يجب أن تتجنب التورط في الخلافات، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تحطيمك بشكل سلبي.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- برج القوس

قد يكون أداءك أفضل من حيث الحياة المهنية من المحتمل أن يدعمك أصدقاؤك والموظفون المرؤوسون.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- برج الجدي

اليوم قد يكون لديك ثقة قد تنعكس على طريقة عملك أنت في المركز الفائز من حيث الخصوم والأعداء قد يكون لديك تركيز جيد نحو أهدافك قد تكون القضايا الصحية جيدة في الحياة المنزلية ، حاول تجنب الحجج غير الضرورية ، فقد يؤثر ذلك على وئامك المنزلي.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- برج الدلو

قد تكون سعيدًا بسبب نعمة مزيج الكواكب الميمون قد يكون لديك نوع من الطاقة الإيجابية التي قد تخلق مكانتك بين الناس من حولك قد تقضي وقتك في دراسة الأشياء الفكرية سوف تخطط أيضًا للدراسات العليا.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- برج الحوت

قد تشعر اليوم بالاهتزازات السلبية من حولك ، والتي قد تجعلك غير سعيد ، ننصحك بتجنب الاستثمار في الأصول التي لا قيمة لها قد تلاحظ أيضًا أن الأصدقاء والأشخاص من حولك قد لا يدعمونك اليوم يُنصح بعدم توقع المزيد من أي شخص فيما يتعلق بالمساعدة ، وإلا فقد يتسبب ذلك في توترك ينصح باتخاذ قرارات مستقلة اليوم.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.