الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ربط دونباس بممر برى مع شبه جزيرة القرم كجزء من العملية الخاصة فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

صرح نائب رئيس حكومة شبه جزيرة القرم، غيورغي مورادوف، بأنه تم ربط شبه جزيرة القرم ودونباس بممر بري، وذلك كجزء من العملية الخاصة في أوكرانيا.

 

وقال مورادوف الذي يشغل أيضا منصب ممثل القرم الدائم لدى الرئيس الروسي: "ترتبط شبه جزيرة القرم ودونباس الآن بممر بري عبر أراضي أوكرانيا. تم الاستيلاء على الطريق السريع من القرم إلى ماريوبول".

 

وأضاف أن هذا الطريق السريع قد يصبح بمثابة مساعدة لتوريد السلع الإنسانية لسكان المناطق المحررة من جمهورية دونيتسك الشعبية في ظل استمرار المعارك مع القوميين الأوكرانيين. 

 

وتابع: "من الممكن أن يصبح هذا الطريق طريقا سريعا مهما لشبه جزيرة القرم، يربط شبه الجزيرة بمدينة ماريوبول وهي مركز مهم في دونباس. في العهد السوفيتي كان هذا الطريق يضمن نقل السلع الرئيسية من مدينة يفباتوريا (القرم)  عبر ماريوبول إلى دونيتسك".

 

وعبر عن اعتقاده أنه من الضروري الآن التفكير في التعاون في مجال نقل الشحنات عبر موانئ القرم والموانئ الرئيسية لبحر آزوف وخاصة ماريوبول وبيرديانسك، مشيرا إلى أن "هذا هو مفتاح التنمية المستقبلية للمنطقة بأكملها".

تعاون أوكرانيا روسي منطقة موانئ الرئيس الروسي

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وائل لطفي

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