الرئيس الجزائرى: مشروع قانون تعزيز الاستثمار الجديد يحارب البيروقراطية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن مشروع قانون تعزيز الاستثمار الجديد يحارب البيروقراطية، ويكرس استقرار الإطار التشريعي للاستثمار، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز صلاحيات الشبّاك الموحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده تبون، مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والزراعة ومدى توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن تبون وجه باقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها.

كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة واقعية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

وفي سياق آخر، وجه الرئيس الجزائري بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت، وكل مشتقات القمح، مكلفًا وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليًا، باعتباره "عملًا تخريبيًا" للاقتصاد الوطني.

كما أكد على أهمية تشجيع مزارعي المواد الغذائية الاستراتيجية بتحفيزات متنوعة، من بينها الدعم بالقروض.