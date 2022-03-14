الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: رفع القيود عن 109 مشاريع استثمارية وخلق 2420 فرصة عمل إضافية

الجزائر
الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية نجاحها في رفع القيود عن ١٠٩ مشاريع استثمارية كانت معلقة، فضلًا عن دخول ٤٩١ مشروعًا استثماريًا جديدًا في الخدمة، وخلق ٢٤٢٠ فرصة عمل إضافية.

جاء ذلك خلال استعراض الحكومة الجزائرية لجهودها خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع أعضاء الحكومة؛ لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والزراعة، ومدى توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق.

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أنه تم خلق أكثر من ٣٠ ألف فرصة عمل خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل قريبًا عدد فرص العمل المستحدثة إلى أكثر من ٤٨ ألف فرصة.

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