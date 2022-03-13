الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعم السنغال لتنظيم منتدى المياه وافتتاح معرض زهور الربيع.. حصاد الري اليوم

وزير الرى
وزير الرى

شهدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

-وزير الري: دعم مصري للسنغال في الإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز، وذلك بحضور  الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع مياه النيل، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور هشام بخيت أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكذلك استعراض إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

https://www.dostor.org/3741247


-«الري» تفتتح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري خطة أعمال متكاملة لتطوير كافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى تنظيم "معرض زهور الربيع" بحدائق القناطر الخيرية سنوياً لتوفير جميع انواع أشجار الزينة والشتلات والزهور.

يأتى ذلك فيما افتتح المهندس السيد شلبي، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بحضور عدد من قيادات الوزارة رؤساء المصالح والهيئات ورؤساء القطاعات،  معرض الزهور بالقناطر الخيرية، مشيراً إلى أنه ياتى ضمن خطة تطوير شاملة للحدائق ومنها حديقة لؤلؤة عفلة، لافتاً إلى استمرار المعرض حتى 27 مارس الجارى.
https://www.dostor.org/3741413

 

-وزير الري: إعداد منظومة رقمية للدراسات البحثية ومنصة إلكترونية للتدريب
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً، في إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

https://www.dostor.org/3741234

 

 

التخطيط مياه النيل الموارد المائية والري وزارة الموارد المائية والري الدكتورة إيمان سيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

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