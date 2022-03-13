مباحث السويس تستمع لأقوال شهود عيان حريق محل تجاري بالأربعين

تستمع مباحث السويس لأقوال شهود العيان ضمن تحقيقاتها في حادث احتراق محل تجاري بمنطقة حي الأربعين، عقب أن تمكنت الحماية المدنية في السويس من السيطرة على حريق شب في محل تجاري ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات مطافي السويس، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في محل بشارع الدندرواي المتفرع من شارع أحمد عرابي التجاري، ووجه مدير الحماية المدنية بالدفع بسيارة إطفاء لموقع الحريق.

وحاصر رجال الإطفاء النيران بالمحل، قبل امتدادها للمنازل والمحال المجاورة، حيث تنتشر بالمنطقة محال لبيع الأخشاب ومواد الطلاء ومعارض الأثاث.

وأفادت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربي في ثلاجة مشروبات تسبب في اندلاع النيران بالمحل.