الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مكرم عبد اللطيف: 3 أسباب قدمت طاعة الزوجة لزوجها على الوالدين

حكم طاعة الزوجة لزوجها
حكم طاعة الزوجة لزوجها

قال الشيخ مكرم عبد اللطيف، الداعية بوزارة الأوقاف، إن السنة لم تترك شيئًا إلا أوضحته، وهناك أمور جعل الله لها حكمة، ومن بين تلك الأمور، تقديم طاعة الزوج على طاعة الوالدين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

وأضاف فى رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته على"فيسبوك" يقول: لماذا تقدمت طاعة الزوج على طاعة الوالدين بالنسبة للمرأة؟ أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بتقديم حق الزوج على غيره من الحقوق، والواجب على المسلم أن يطيع أمر الله سبحانه ويستجيب له.

وأشار إلى أن المرأة في حياتها تمر بمرحلتين: الأولى: هى ما قبل الزواج، وفي هذه الفترة يكون حق الوالدين عليها هو أعظم الحقوق وبالأخص الأم.

وأما فى المرحلة الثانية وهى بعد الزواج، وفى هذه الحالة يكون حق الزوج أعظم من حق الوالدين، وذلك لعدة أسباب وهى:

1- فى حالة كان الوالدان هما اللذين يبذلان ويعطيان الولد حقوقه من نفقة وكسوة وتربية وتعليم وغير ذلك كان حقهما أعظم، وبعد الزواج انتقل هذا إلى الزوج من الإنفاق والكسوة والإطعام والعلاج وغير ذلك  فكان من حقه أن تطيعه نظرًا لذلك.

ثانيا: أن الزوج يشبع رغبات زوجته العاطفية وفي العلاقة الخاصة، ولا يفعل والديها ذلك، فكان جزاؤه تعظيم حقه على زوجته.

ثالثا: أن الزوجة ركن أساسي في الأسرة، والمرأة بشكل عام بطبعها عاطفية سريعة التأثر بمشاعرها فاقتضت حكمة الله أن يجعل أعظم الحقوق عليها هو حق الزوج حتى تسرع في طاعته وترضيه في غير معصية لله.

الشيخ مكرم عبد اللطيف نصوص الشريعة المطهرة حق الزوج حقوق الوالدين الأئمة المسلم

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