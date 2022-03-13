الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع «٢٠٣ / ٢٠٤» بالسلام

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال رصف

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال رصف وتطوير شارع ٢٠٣ / ٢٠٤ بمنطقة السلام والذي يبلغ طوله ٢ كم، بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندس مارون اسحاق استشارى التخطيط المرورى بالمحافظة .

ووجه المحافظ مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة برصف ورفع كفاءة الطرق الفرعية بالشارع والبالغ عددها ٢٨ شارع فرعي لتحقيق السيولة المرورية في المنطقة بأكملها.

وخلال الجولة، تفقد أعمال رفع كفاءة ورصف شارع المستشفى ووادي حلفا خلف مستشفي الأورام بحى ثان والمنطقة المحيطة بها.

وقال مدير عام الطرق بالمحافظة إن مديرية الطرق قد أنهت رصف ورفع كفاءة شارع ٢٠٣/ ٢٠٤ بمنطقة حى السلام بطول ٢ كم بداية من شارع هدى شعراوي ووصولا إلى شارع شبين الكوم، وشملت أعمال التطوير إعادة إنشاء وعمل أرصفة وغرف صرف مياه أمطار وكذلك رصف التفريعات المقابلة، ومحيط مسجد الصالحين وخلفه علاوة حل مشاكل الصرف الصحى بالكامل للمنطقة .

وأوضح الشيمى أنه تم الانتهاء من الأجزاء المدرجة بالخطة بمنطقة عرايشية مصر وهى شوارع (البحيرة - المحلة - الأقصر - وادى حلفا) ضمن خطة تطوير حى السلام وبذلك يكون قد تم الانتهاء من مربع مستشفى الأورام ومسجد المطافئ وشارع المستشفي.

مستشفى أورام الإسماعيلية تطوير طرق الإسماعيلية طرق الإسماعيلية

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