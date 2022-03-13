الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة يؤكد أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمجتمع

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع، بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع للمؤسسات الاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية، ليس على سبيل المنشآت الصناعية، بل على مستوى المنازل والعقارات، لأن الوقاية دوماً خير من العلاج، ولا بد أن تصبح السلامة مسئولية سلوكية عن قناعة لكل فرد، ولا بد أن يصبح العامل المصري سفيراً لإجراءات السلامة في المجتمع، انطلاقاً من قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، لدعم جهود الدولة الجبارة في مواجهة تلك الجائحة.

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 وزير القوى العاملة محمد سعفان

جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي أقيم تحت عنوان «معاً من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة والصحة المهنية 2030» ليكون هذا أول ملتقى يقام داخل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستثمارية والجهات التمويلية .

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 وزير القوى العاملة محمد سعفان

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد في أحد المشروعات القومية العملاقة، لحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية للطاقة الشمسية، مؤكدا أنه من الضروري أن تتحول تعليمات السلامة إلى سلوك في حياتنا اليومية، وليست داخل العمل فقط، وعندما نلتزم بهذا السلوك سيتحول إلى ثقافة مجتمعية وتصبح بيئتنا آمنة وبعيدة عن المخاطر.

ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة بإعداد دورات تدريبية لطلاب الجامعات على مستوى الجمهورية لنشر هذه الثقافة بينهم.

وقال سعفان، إن الوزارة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل لتتمكن من تقديم أوجه الرعاية والحماية لهم، ولكننا نفاجأ أحيانا بأن الشركات تتباطأ في تقديم كشوف العمالة غير المنتظمة، فنحن هنا لنؤكد أن هذا الحصر هو في صالح العمال والعمل لأنه يسهم في إعداد قواعد بيانات شاملة، وبالتالي تتضح الصورة لدى الوزارة عن حجم العمالة المطلوب تقديم الرعاية لها.

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 وزير القوى العاملة محمد سعفان

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق 2022 عاما للمجتمع المدني، مما يؤكد أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على التكاتف والتعاون ومزيد من المشاركة المجتمعية، هذا التعاون بداية من مساعدة المواطن لمواطن أخر، وبين الأسرة والمجتمع، ثم المؤسسات ومساهمتها البناءة لخدمة أبناء الوطن، مما يسهم في نشر الخير ورسم الفرحة والسعادة بين المواطنين.

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 وزير القوى العاملة محمد سعفان

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل من خلال المشروعات العملاقة والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة" على رفع مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة تتكلف 700 مليار جنيه، لتوفير الصرف الصحي والكهرباء والمياه إلى قرى مصر وريفها، قائلا: "الدولة تهدف إلى إعادة الحياة للمواطنين، حتى لو لم يشعر المواطن حاليا بمردود هذه التكاليف، ولكن كافة المؤشرات تسجل التقدم الذي تحرزه الدولة المصرية في كافة المجالات، مما يعطي دليلا على أن الخير في الأيام القادمة بإذن الله.

ووجه الوزير رسالة للعمال وطلاب الجامعات بضرورة أن يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن مصر، وعدم السماح لأي فرد يحاول التشويه أو التقليل من انجازات الدولة، قائلا: "مصر هتتقدم بيكم وبعرقكم وشغلكم فكونوا سندا لها".

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 وزير القوى العاملة محمد سعفان

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته لحضور ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية ببنبان أحد أهم المشروعات العملاقة على أرض أسوان والذي نعتبره بمثابة السد العالي الجديد.

وقال إن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب منا أن نعمل جاهدين على إحداث تغيير وتطوير في مجالات العمل، مشيرا إلى أن اتباع سلوك السلامة والصحة المهنية يحقق استقرار العاملين وبيئة آمنة من المخاطر.

وقدم المحافظ الشكر للوزير على الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة على أرض أسوان، والمبادرات التي ترسم الفرحة والبسمة على وجوه المواطنين مثل مبادرة "فرحة عمري" التي تمت بالتعاون مع بيت الزكاة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تحقق مبدأ التكافل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان السلامة والصحة المهنية الجامعات المصرية مشروع الطاقة الشمسية الهيئة العامة لتنمية الصعيد المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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