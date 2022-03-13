الصدر وبارزانى يتفقان على تشكيل لجنة تحقيق بمزاعم وجود مقار إسرائيلية بأربيل

تلقى زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم، اتصالا هاتفيا من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزانى.

واتفق الطرفان خلال الاتصال على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مزاعم وجود مقار إسرائيلية في أربيل.

وأفاد بيان لمكتب زعيم التيار الصدري، بأن الصدر تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

كما ناقش الطرفين الهجوم الذي تعرضت له أربيل الليلة الماضية.

ولفت البيان إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرات إسرائيلية استهدفت.

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم، عن عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غرفة عمليات بشأن الاعتداء على أربيل.

وقال مكتب الصدر في بيان إن مقتدى الصدر عقد غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق.

وأضاف أن «الاعتداء سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته».

من جانبه، كان قد اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأحد، أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل، سابقة خطيرة.

وندد بارزاني في بيان «بشدة بالهجوم الصاروخي الجبان والوحشي وغير المبرر».

وطالب الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي «بالوقوف بجد على هذه الاعتداءات والعمل على منع تكرار انتهاك سيادة واستقرار البلد وأمن مواطنيه».

وتابع بارزاني أن استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".

من جانبها، نفت حكومة إقليم كردستان العراق وجود مقار إسرائيلية في أربيل، ردا على الهجمات الإيرانية الليلة الماضية التي استهدفت وفقا لبيان الحرس الثوري مقرًا إسرائيليًا.