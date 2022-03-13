تكليف شريف فاروق إبراهيم أمينا مساعدا لجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بتكليف شريف فاروق إبراهيم جاب الله، كبير أخصائي شؤون إدارية بدرجة مدير عام بالجامعة للقيام بعمل أمين الجامعة المساعد، واستقبله بحضور السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة لتسليمه القرار، متمنيا له التوفيق والسداد في المهام الجديدة الموكلة إليه.

و قال رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخريج لتحقيق التميز والتنافس محليا و إقليمياً و عالمياً من خلال تطوير منظومة شاملة لقياس وتقويم نواتج التعلم المستهدفة، من خلال تقييم المقررات الدراسية للطلاب واستطلاع رأي خريجي الكليات وطلاب السنة النهائية بهدف اتخاذ قرارات مناسبة في تطوير مقررات البرامج الأكاديمية المختلفة وفق حاجة الطلاب والمجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وتابع رئيس الجامعة، أنه وفقاً لهذا التوجه تنتهج الجامعة خطة طموحة لعمل مجموعة متميزة من الزيارات العلمية لتطبيق الدراسة على أرض الواقع، وقد كان لطلاب الكليات العملية النصيب الأكبر فى تلك الرحلات العلمية، وذلك للحاجة الماسة ليكون الطالب على معرفة تامة بمتطلبات دراسته الحالية ومهنته القادمة .

جاء ذلك بالتزامن مع رحلة التخرج لطلاب قسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة قناة السويس، والتى توجهت إلى جنوب سيناء في الفترة من 5 مارس وحتى 11 مارس الجاري.

و تمت الزيارة العلمية بإشراف عام الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، والدكتور مدحت رخا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة منى قيصر رئيس قسم الجيولوجيا و الدكتور أحمد حجازي المشرف العام على الرحلات العلمية، و قام طلاب قسم الجيولوجيا ببرامجه الثلاثة ( برنامج الجيولوجيا وبرنامج الجيوفيزياء وبرنامج علوم البترول والمياه) بالرحلة الحقلية السنوية إلى منطقتي أبوزنيمه وسانت كاترين.

قام بالرحلة طلاب المستوى الثالث والرابع، ممن لديهم الخلفية العلمية الأكاديمية التي تؤهلهم لاستيعاب المعلومات الجيولوجية الحقلية التي يشاهدونها أثناء تلك الزيارة العلمية.