الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«ايكمي» توقع اتفاقًا غير ملزم للاستحواذ على شركة متخصصة في إنتاج الملابس الطبية

البورصة
البورصة

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمي» توقيعها خطاب نوايا غير ملزم بشأن استحوذها على إحدى كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الملابس الطبية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إن مضيها قدماً في تنفيذ الصفقة مرهون بقبولها نتائج الفحص القانوني والمالي والفني والضريبي.

وأشارت إلى أنها ستقوم خلال شهر بالإعلان عن طريق الاستحواذ وقيمته سواء بشراء الأسهم أو نقل الأصول.

وحققت شركة الدولية للصناعات الطبية «ايكمي» صافي خسارة بلغ 381.2 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 40.94 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 963.82 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة.

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم، قرر مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة راية للتوزيع من 320.87 مليون جنيه إلى 420.87 مليون جنيه.

وأضافت أنه تقرر كذلك زيادة رأسمال راية فودز من 290 مليون جنيه إلى 340 مليون جنيه.

وأوضحت أن زيادة رأس المال بهدف تمويل الأنشطة التوسعية والاستثمارية وتمويل رأس المال العامل لتلك الشركات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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