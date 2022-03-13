الرئيس العراقي: استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إن استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة وتوقيته مُريب.

وأشار "صالح" - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إلى أن "استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".

وشدد على أهمية الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى، وضرورة توحيد الصف لدعم القوات الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون.

وفي سياق متصل، أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الهجوم الصاروخي الذي استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.

وذكرت البعثة، في بيان لها أذاعته "واع"، أنها "تدين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل"، داعية العراقيين بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أو يهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة، مؤكدة أهمية محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان.

فيما أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، مؤكدًا أن القوات الأمنية ستتصدى لأي مساس بأمن البلاد.

وقال الكاظمي ـ في تغريدة له عبر “تويتر” حسبما أفادت قناة العراقية الاخبارية ـ إن "الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعد على أمن شعبنا"، مضيفًا أنه يتابع مع رئيس حكومة إقليم كردستان تطورات الموقف.

وأوضح أن القوات الأمنية ستحقق في هذا الهجوم الصاروخي، مؤكدًا على التصدى لأي مساس بأمن البلاد وسلامة المواطنين.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق اليوم، تعرض مدينة أربيل إلى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.