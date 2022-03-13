السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية بمنطقة الموناليزا بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق هائل نشب في شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بمنطقة الموناليزا بدائرة قسم أول المحلة بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية مما تسبب في اشتعال النيران في الأثاث ثم امتدت لمحتويات الشقة، حتي التهمتها دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية في أحد العقارات السكنية بمنطقة الموناليزا بدائرة قسم أول المحلة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين تصاعد أدخنة كثيفة من أحد الشقق السكنية بمنطقة الموناليزا بدائرة قسم أول المحلة متسببة في رعب باقي سكان العقار وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف للوقوف على ظروف وملابسات الحريق وتحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية الشقق السكنية في العقار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة من اثاث واجهزة كهربائية، وذلك بسبب ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح ولاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.