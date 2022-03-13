الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد لفلاح وابنه قتلا رجلاً توسّط لإخراجهما من ورطة بأسيوط

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات لفلاح والمشدد 15 عاماً لنجله لإدانتهما بقتل فلاح كان يصلح بينهما وبين آخر بسبب خلافات على شراء مواشي بقرية المعابدة بمركز أبنوب. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 9285 لسنة 2021 جنايات مركز أبنوب إلى أن المتهمين "سمير. ت. أ" ونجله "عبد ربه" اشتريا مواشٍ من أحد الأشخاص بقرية المعابدة وكان متبقي عليهما 2000 جنيه ورفضا دفع باقي المبلغ وذهبا إلى منزل المجني عليه يوم الواقعة لكون شقيق المجني عليه كان يضمنهما لدى البائع وجلسا مع المجني عليه “ياسين. ع. ث”، الذي كان يحل الخلاف، لكن المتهم الأول أصر على عدم سداد باقي من المواشي فعرض عليه المجني عليه أن يقوم هو بسداد المبلغ مكان المتهم لإنهاء الخلاف والذي قوبل بالرفض من المتهم لشعوره بتكبر المجني عليه.

غادر المتهمان منزل المجني عليه إلى منزلهما المواجه لمنزله وصعدا إلى أعلى المنزل وبحوزتهم سلاح ناري وقام المتهم الثاني بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وطلب منه والده إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

الدائرة الثالثة جنايات أسيوط فلاح مركز أبنوب المستشار سامح سعد طه

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يوم الشهيد

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