الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 200 مليون دولار

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمر بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار.

وقال بلينكين - في بيان نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "ستشمل هذه الحزمة مزيدًا من المساعدات الدفاعية لمساعدة أوكرانيا على مواجهة التهديدات المدرعة والمحمولة جوا وغيرها من التهديدات التي تواجهها".

وأضاف البيان أن "هذا الأمر سيرفع إجمالي المساعدات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا إلى أكثر من 1.2 مليار دولار".

وعلى صيعد اخر قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق للنظر في اقتراح لتقديم تمويل طارئ لأوكرانيا يقدر بـ 1.4 مليار دولار.

وأضافت جورجيفا في تصريحات نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني (ونقلتها وكالة أنباء يونيان الأوكرانية) أن هذه المساعدة تهدف إلى تقليل المعاناة وحدة الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد الأوكراني.

وتابعت جورجيفا أن الصندوق غير محور المفاوضات مع السلطات الأوكرانية في إطار التعاون الحالي على إصلاحات إدارة الأزمات.

وأفادت بأن موظفي صندوق النقد الدولي على اتصال يومي مع كبار المسؤولين في أوكرانيا، قائلة " اليوم يجب أن نساعد أوكرانيا في التغلب على هذه الصدمة، ولكن بالنسبة لها ستأتي لحظة تعافي".

واشنطن أوكرانيا الولايات المتحدة الأزمة الروسية الأوكرانية

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