وزير المالية السريلانكى يزرو الهند الأسبوع المقبل

ذكرت السفارة الهندية لدى سريلانكا أن وزير المالية السريلانكى باسل راجاباكسا سيقوم بزيارة إلى الهند خلال الأسبوع المقبل.

وأعربت السفارة الهندية - في تدوينة نشرتها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - عن تطلعها لاستقبال وزير المالية السريلانكى فى الهند، حيث أن هذه الزيارة ستؤدى إلى تعزيز الجهود المبذولة حاليا من أجل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندى إس . جايشانكار كان قد عقد اجتماعا -افتراضيا- مع وزير المالية السريلانكى فى منتصف شهر يناير الماضى، حيث اتفق الوزيران على الاستمرار فى التواصل من أجل الاستفادة المتبادلة من التعاون الاقتصادى الثنائى لتحقيق شراكة اقتصادية طويلة الأمد تعود بالرخاء والتقدم على البلدين.

وذكرت السفارة الهندية لدى سريلانكا أن وزير المالية السريلانكى باسل راجاباكسا سيقوم بزيارة إلى الهند خلال الأسبوع المقبل.

وأعربت السفارة الهندية - في تدوينة نشرتها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - عن تطلعها لاستقبال وزير المالية السريلانكى فى الهند، حيث أن هذه الزيارة ستؤدى إلى تعزيز الجهود المبذولة حاليا من أجل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندى إس . جايشانكار كان قد عقد اجتماعا -افتراضيا- مع وزير المالية السريلانكى فى منتصف شهر يناير الماضى، حيث اتفق الوزيران على الاستمرار فى التواصل من أجل الاستفادة المتبادلة من التعاون الاقتصادى الثنائى لتحقيق شراكة اقتصادية طويلة الأمد تعود بالرخاء والتقدم على البلدين.

ذكرت السفارة الهندية لدى سريلانكا أن وزير المالية السريلانكى باسل راجاباكسا سيقوم بزيارة إلى الهند خلال الأسبوع المقبل.

وأعربت السفارة الهندية - في تدوينة نشرتها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - عن تطلعها لاستقبال وزير المالية السريلانكى فى الهند، حيث أن هذه الزيارة ستؤدى إلى تعزيز الجهود المبذولة حاليا من أجل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندى إس . جايشانكار كان قد عقد اجتماعا -افتراضيا- مع وزير المالية السريلانكى فى منتصف شهر يناير الماضى، حيث اتفق الوزيران على الاستمرار فى التواصل من أجل الاستفادة المتبادلة من التعاون الاقتصادى الثنائى لتحقيق شراكة اقتصادية طويلة الأمد تعود بالرخاء والتقدم على البلدين.