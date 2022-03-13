الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين الناتو: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية فى أعقاب اجتياحها لأوكرانيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أعقاب اجتياحها لأوكرانيا وإن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية.

 

ونقلت الصحيفة عن ستولتنبرج قوله: "سمعنا في الأيام القليلة الماضية مزاعم سخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية"، مضيفا أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.

 

ونسبت الصحيفة إلى ستولتنبرغ قوله: "الآن وبعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، علينا أن نتحلى باليقظة لأن من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب ستكون هذه جريمة حرب".

 

وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب الأوكراني يقاوم الاجتياح الروسي بشجاعة فإن من المرجح أن تجلب الأيام المقبلة المزيد من الصعوبات.

 

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا"، لأنها ستؤدي إلى "حرب عالمية ثالثة".

 

وقال بايدن، في كلمة في البيت الأبيض: "لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا"، محذرا من أن موسكو "ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية" في أوكرانيا.

 

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف بإقامة مختبرات في أوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان.

 

وقال بايدن، في كلمة في البيت الأبيض: "لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا"، محذرا من أن موسكو "ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية" في أوكرانيا.

 

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف بإقامة مختبرات في أوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان.

 

أوكرانيا روسيا الكرملين الكيماوية الاسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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