وزير الخارجية الأوكرانى: روسيا تحاول إجراء استفتاء صورى لفصل خيرسون عن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن روسيا تحاول إجراء استفتاء صوري لفصل منطقة خيرسون عن أوكرانيا، وإعلان "جمهورية خيرسون الشعبية، على غرار ما حدث في 2014.

وكتب كوليبا، عبر حسابه على منصة "تويتر": "اتباعًا لقواعد لعبة 2014، يسعى الروس جاهدين الآن لتنظيم استفتاء صوري على جمهورية شعبية مزيفة في خيرسون"، مضيفًا: "بالنظر إلى انعدام الدعم الشعبي، فسيكون (الاستفتاء) مفبركًا بالكامل، يجب أن تطبَّق عقوبات حادة على روسيا إذا مضوا قدمًا (في ذلك)، خيرسون هي أوكرانيا وستبقى كذلك دومًا"، حسب وكالة أنباء "إنترفاكس-يوكرين" الأوكرانية.

وبسط الجيش الروسي على منطقة خيرسون في 5 مارس الجاري، بعد اشتباكات عنيفة بدأت مع بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تبنّت "نهجًا مختلفًا بشكل جوهري" عن توجّهاتها السابقة خلال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب، معلنًا لأول مرة أن "نحو 1300" جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع.

وقال الرئيس الأوكراني، ردًا على سؤال حول تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة التي تحدث فيها عن "أوجه تقدم" في المحادثات الروسية الأوكرانية: إنه "سعيد بتلقي إشارة من روسيا".

وأضاف "زيلينسكي"، في مؤتمر صحفي بثته الرئاسة الأوكرانية عبر تطبيق "تلجرام"، أنه خلال النقاشات الأخيرة "بدأنا الحديث" ولم تعد موسكو "تصدر الإنذارات فقط"، الأمر الذي يشكل "نهجًا مختلفًا بشكل جوهري".

ووفق الرئيس الأوكراني، اتصل بلده بروسيا "أكثر من اثنتي عشرة مرة" مدى العامين الماضيين "من دون أن يتلقى ردًا على الإطلاق حول إمكان إجراء حوار".

تأتي تصريحات زيلينسكي عقب لقاء عُقد أمس الخميس بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في تركيا، هو الأول على هذا المستوى منذ بداية النزاع.