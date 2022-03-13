الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يشارك فى الاحتفال بالذكرى الـ75 على إقامة العلاقات مع الفاتيكان

سفارة الكرسي الرسولي
سفارة الكرسي الرسولي

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة "الكرسي الرسولي" ولاية مدينة الفاتيكان بالقاهرة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر السفارة بالزمالك، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٥ على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والكرسي الرسولي، وكذلك مرور تسع سنوات على انتخاب البابا فرنسيس للكرسي الباباوي.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد فخري، رئيس قسم المبعوثين بقسم المراسم بوزارة الخارجية، نيابة عن وزير الخارجية، والشيخ محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري نيابة عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر وممثلي من مختلف الطوائف المسيحية، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والجهات المختلفة بالدولة.

واستهل نيقولاس هنري، سفير الكرسي الرسولي بالقاهرة، الاحتفالية، بإلقاء كلمة استعرض خلالها العلاقات الوطيدة بين مصر والكرسي الرسولي، لافتًا إلى الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان إلى مصر في فبراير عام ٢٠٠٠ وكذلك زيارة البابا فرانسيس لمصر في عام  ٢٠١٧.

كما تحدث عما قامت به مصر ومؤسساتها الدينية لدعم الجهود التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية ومنها استضافة عدد من الرهبان والراهبات الذين ساهموا في تطوير التعليم في مصر، وإنشاء العديد من المدارس الكاثوليكية التي لا تزال تعمل حتى الآن.

ولفت إلى أنه خلال تواجده في مصر على مدار العامين الماضيين قام بزيارة العديد من المحافظات كأسيوط وسوهاج والأقصر والمنيا وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية وغيرها،  معرباً عن سعادته بما شعر به من أمن وأمان وحفاوة الإستقبال التي وجدها من الشعب المصري.

كما أعرب سفير الكرسي الرسولي عن تمنياته بأن يعم السلام على جميع أنحاء العالم، والحفاظ على أرض مصر، واصفاً إياها ب "الأرض المقدسة التى لجأت واحتمت بها العائلة المقدسة".

مصر مجلس الوزراء العائلة المقدسة بابا الفاتيكان وزير السياحة والآثار الكنيسة الكاثوليكية العلاقات الدبلوماسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

الجزائر.. «الجولدن بوى» أمام محكمة الجنايات مجددا

الفاتيكان يعرب عن «دهشته البالغة» لطرد سفيره من نيكاراجوا

ليبيا: غرق 19 مهاجرا انقلب زورقهم بالمتوسط

الغرفة التجارية: سعر الدواجن انخفض 3 جنيهات عن الخميس الماضى

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديموقراطية فى ضحايا حادث خروج قطار عن مساره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى