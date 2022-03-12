تعمير بيوت الله.. «الأوقاف»: افتتاح 21 مسجدا الجمعة المقبلة
تفتتح وزارة الأوقاف 21 مسجدًا جديدًا ما بين إحل وتجديد الجمعة القادمة 18/ 3 / 2022م ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى اليوم، 701 مسجد، منها 591 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و110 مساجد صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف المنيا
المسجد وعنوانه
1. الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة
مديرية أوقاف بني سويف
المسجد وعنوانه
2. إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى
3. الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى
4. أبو الديار – الصعايدة مازورة
5. الكبير – الشيخ عابد - سمسطا
مديرية أوقاف المنوفية
المسجد وعنوانه
6. الغربي – زاوية رازين - مركز منوف
7. الفتوح – كوم الضبع - الباجور
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8. أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية
مديرية أوقاف الجيزة
المسجد وعنوانه
9. الصحابة – قرية موسى – أطفيح
مديرية أوقاف الإسماعيلية
المسجد وعنوانه
10. أبو ستيت – عين غصين - فايد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
المسجد وعنوانه
11. عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول
12. حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجدة – قلين
مديرية أوقاف الفيوم
المسجد وعنوانه
13. حمدي هلال – الجورين – طامية
مديرية أوقاف مطروح
المسجد وعنوانه
14. السلام- أم الرخم
مديرية أوقاف الغربية
المسجد وعنوانه
15. الكبير – كتامة - بسيون
مديرية أوقاف الشرقية
المسجد وعنوانه
16. الهداية – عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس
مديرية أوقاف الإسكندرية
المسجد وعنوانه
17. الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان
مديرية أوقاف أسوان
المسجد وعنوانه
18. الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو
مديرية أوقاف القليوبية
المسجد وعنوانه
19. الإيمان - العبور
مديرية أوقاف أسيوط
المسجد وعنوانه
20. النور أبو كريم - ديروط
21. الأشراف – ببلاو - ديروط