تعمير بيوت الله.. «الأوقاف»: افتتاح 21 مسجدا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف 21 مسجدًا جديدًا ما بين إحل وتجديد الجمعة القادمة 18/ 3 / 2022م ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى اليوم، 701 مسجد، منها 591 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و110 مساجد صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:



مديرية أوقاف المنيا

المسجد وعنوانه

1. الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

المسجد وعنوانه

2. إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى

3. الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى

4. أبو الديار – الصعايدة مازورة

5. الكبير – الشيخ عابد - سمسطا



مديرية أوقاف المنوفية

المسجد وعنوانه

6. الغربي – زاوية رازين - مركز منوف

7. الفتوح – كوم الضبع - الباجور

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

8. أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية



مديرية أوقاف الجيزة

المسجد وعنوانه

9. الصحابة – قرية موسى – أطفيح



مديرية أوقاف الإسماعيلية

المسجد وعنوانه

10. أبو ستيت – عين غصين - فايد



مديرية أوقاف كفر الشيخ

المسجد وعنوانه

11. عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول

12. حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجدة – قلين



مديرية أوقاف الفيوم

المسجد وعنوانه

13. حمدي هلال – الجورين – طامية



مديرية أوقاف مطروح

المسجد وعنوانه

14. السلام- أم الرخم

مديرية أوقاف الغربية

المسجد وعنوانه

15. الكبير – كتامة - بسيون



مديرية أوقاف الشرقية

المسجد وعنوانه

16. الهداية – عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس



مديرية أوقاف الإسكندرية

المسجد وعنوانه

17. الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان



مديرية أوقاف أسوان

المسجد وعنوانه

18. الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو

مديرية أوقاف القليوبية

المسجد وعنوانه

19. الإيمان - العبور

مديرية أوقاف أسيوط

المسجد وعنوانه

20. النور أبو كريم - ديروط

21. الأشراف – ببلاو - ديروط