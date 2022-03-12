السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعمير بيوت الله.. «الأوقاف»: افتتاح 21 مسجدا الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف 21  مسجدًا جديدًا ما بين إحل وتجديد الجمعة القادمة 18/ 3 / 2022م ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى اليوم، 701 مسجد، منها 591 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و110 مساجد صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:


مديرية أوقاف المنيا

المسجد وعنوانه
1.  الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة

مديرية أوقاف بني سويف

المسجد وعنوانه
2.  إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى
3.  الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى
4.  أبو الديار – الصعايدة مازورة
5.  الكبير – الشيخ عابد - سمسطا


مديرية أوقاف المنوفية

المسجد وعنوانه
6.  الغربي – زاوية رازين  - مركز منوف
7.  الفتوح – كوم الضبع - الباجور
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8.  أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية


مديرية أوقاف الجيزة
المسجد وعنوانه
9.  الصحابة – قرية موسى – أطفيح


مديرية أوقاف الإسماعيلية
المسجد وعنوانه
10.  أبو ستيت – عين غصين - فايد


مديرية أوقاف كفر الشيخ
المسجد وعنوانه
11.  عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول 
12.  حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجدة – قلين


مديرية أوقاف الفيوم 
المسجد وعنوانه
13.  حمدي هلال – الجورين – طامية


مديرية أوقاف مطروح
المسجد وعنوانه
14.  السلام- أم الرخم

 

مديرية أوقاف الغربية
المسجد وعنوانه
15.  الكبير – كتامة - بسيون


مديرية أوقاف الشرقية
المسجد وعنوانه
16.  الهداية –  عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس  


مديرية أوقاف الإسكندرية
المسجد وعنوانه
17.  الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان


مديرية أوقاف أسوان
المسجد وعنوانه
18.  الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو

مديرية أوقاف القليوبية
المسجد وعنوانه
19.  الإيمان - العبور

مديرية أوقاف أسيوط
المسجد وعنوانه
20.  النور أبو كريم - ديروط
21.  الأشراف – ببلاو - ديروط

الأوقاف افتتاح مسجد الجمعة المقبلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

الصور الأولى لأعمال الصيانة والترميم بمسجد الإمام الحسين

«جراثيم أوكرانيا».. وسم إلكتروني جديد يكشف بوادر حرب بيولوجية وشيكة

مساعد لزيلينسكي: أوكرانيا وروسيا شكلا مجموعات عمل مع استمرار محادثات السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى