بعد تصدرها التريند.. من هي نيفين مندور الشهيرة بـ«فيحاء»؟

ظهرت النجمة الشابة نيفين مندور الشهيرة بـ«فيحاء» في فيلم «اللي بالي بالك» أمام الفنان الكبير حسن حسني والفنان محمد سعد، لكنها سرعان ما اختفت عن الساحة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن نيفين مندور

ميلادها

- تعد الفنانة نيفين مندور من مواليد ١٩٨٠، وهي خريجة كلية الإعلام وتخرجت من الجامعة الأمريكية، حيث أنها من صغر سنها وهي تشارك في أعمال الفنية داخل المدرسة، وعلي خشبة المسرح بالجامعة.

بداية مشوارها الفني

- دخلت الفنانة نيفين مندور عالم الفن عن طريق الصدفة، لم ترغب بالتمثيل ولكن يشاء القدر أن تشارك أولي أدوار الشهرة داخل "فيلم اللي بالي بالك" مع الفنان محمد سعد.

- حيث أنها أدت دور زوجة الفنانة محمد سعد بشكل احترافي وجميل واشتهرت بفيحاء ومازلت حتي الآن راسخة في عقول الجماهير، وبرعت في مجالها وعرفت بالرقة.

أعمالها الفنية

- شاركت أيضا بطولة مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" وقامت بمشاركة دور البطولة مع النجم خالد النبوي، وخلال المسلسل قدمت دور فتاة أجنية، يصادف أن يتعرف عليها خالد النبوي ويعجب بها وذلك كان في عام ٢٠٠٥.

- كما شاركت في عام ٢٠٠٦ مع عمالقة الفن النجم فاروق الفيشاوي، وسمير غانم داخل مسلسل "مطعم تشي توتو".

- بينما شاركت في مسرحية "دليلة وشربات" وذلك مع كلا من الفنانة فادية عبدالغني، والفنان الراحل عبدلله محمود.

- ورغم شهرتها في عالم الفن بالأدوار القليلة التي قدمتها إلا أنها اتهمت بتعاطي المخدرات ولكنها نفت ذلك، وايضا ظهرت شائعة زوجها من أحد الفنانين.

لم تظهر نيفين مندور علي ساحة الفن كثيرا لكنها أضافت بصمة كبيرة في عالم الفن، وتميزت بطلة جميلة تخطف المشاهدين من خلال جمالها ورقتها المفرطة، والتي اشتهرت بدور فيحاء مع النجم محمد سعد