عرض «The tower» في مھرجان الفيلم الفرنسي العربي في بغداد

يعرض فیلم التحریك the tower للمخرج ماتس غرورد ضمن فعالیات مھرجان الفیلم الفرنسي العربي في بغداد، إذ ُیقام العرض مساء اليوم .

وحصل the tower على العديد من الجوائز خلال مشاركتھ في المھرجانات الدولیة، إذ فاز بجائزتين من المھرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وھما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحریك، وجائزتين من مھرجان لشبونة لأفلام الرسوم المتحركة؛ جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة لجنة التحكيم من مھرجان بيساك، والجائزة المقدمة من شباب المدارس الثانویة في مھرجان جمھورالشباب السينمائي الدولي، وجائزة أفضل مونتاج من مھرجان كوسموراما السینمائي الدولي بمدینة تروندیم النرویجیة.

وترشح الفیلم أیضاً لنیل جائزتين في مهرجان أماندا الذي یقیمھ المهرجان السینمائي النرویجي الدولي والمعھد النرویجي للسینما.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عاماً، والتي تعیش في مخیم اللاجئین الفلسطینیین، و تتعرف على تاریخ عائلتھا من خلال قصص یحكیھا لھا ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئین.

البرج فیلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات ليلى ن ّجار، مكرم ج. خوري، محمد بكري، منى ح ّوا، مراد حسن، وحنان الحلو، صالح بكري، شادن كانبورا، مدیر المدبلجة إلى اللغة العربیة وھندسة الصوت والنسخة العربية واختيار الممثلين ليلى كنعان، وھو إنتاج نرويجي سویدي فرنسي مشترك، وتتولى شركة MAD Solutions مھام توزیعھ في العالم العربي.

ماتس غرورد مخرج ومصور رسوم متحركة نرويجي، درس الرسوم المتحركة في جامعة فولدا وأكمل دراستھ في الدنمارك و بیروت وبكين؛ وقام ماتس بإخراج عدة أفلام قصيرة مثل سانتا كلوز، My Grandmother Beijing وأفلام تحريك أخرى منھا Kaja Polmar عام 2006، Piotr Sapegin's Grandpa is a raisin عام 2006.

وحالیاً ُیدیر ماتس شركة إنتاجھ الخاصة Nubbsjangs Productions حیث یطور مشاریع أفلامھ بالإضافة لتدریس الرسوم المتحركة، كما عمل في عدة مشاريع وثائقیة، وفي 2007 بدأ غرورد العمل على فیلم البرج أول فیلم تحريك وثائقي طويل له، مع المنتج فرانك سوبستاد وTenk.tv.