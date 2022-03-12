السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن من سنة لـ3 سنوات لـ6 أشخاص في اتهامهم بتزوير شيكات بالعبور

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، والمستشار سامح عبد الغني العنتبلى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، وعيد عبد الصادق عويس، بالسجن لمدة 3 سنوات لعاطل ومدرب رياضى وصاحب ورشة، والحبس لمدة سنة لصاحب مكتب نقل وقهوجي وعاطل، لاتهامهما بتزوير شيكات بنكية خاصة ببنك الإسكان والتعمير.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5993 لسنة 2021 جنايات العبور، والمقيدة برقم 1200 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين ال 6، وهم "ا م ع"، 41 سنة، عاطل، و"و أ م"، 39 سنة، مدرب رياضي، و"ع ط م"، 32 سنة، صاحب مكتب نقل، و"س ح ع"، 36 سنة، صاحب ورشة، و"س ع خ"، 62 سنة، قهوجى، و"ع خ ذ"، 35 سنة، عاطل، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب واقعة تزوير في أحد محررات الشركة المساهمة "بنك التعمير والاسكان".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بالحذف والإضافة لتلك الشيكات البنكية، كما قاموا بتزوير تفويضين منسوبين لنفس الشركة ومساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد ضبطها بتلك المحررات فتمت تلك الجريمة بناءا على الاتفاق وتلك المساعدة المبينة بالتحقيقات.

كما أن المتهمين شرعوا في الاستيلاء علي أموال أحد المجنى عليهم وذلك بطريقة احتيالية من شأنها إيهامه بأنهم من المسؤولي عن المبيعات بشركة الإسكان والتعمير واتفقوا على توريد أجهزة كهربائية.

محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة المستشار شعبان عبد المنصف الإسكان والتعمير بتزوير شيكات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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