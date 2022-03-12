السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة شاب غارق في ظروف غامضة بمياه النيل بأسوان

غرق
غرق

عثر أهالي مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، على جثة شاب في النيل، وعلى الفور تم خروجه وإبلاغ الجهات الأمنية، وتم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بالعثور علي جثة شاب غريق في مياه النيل بمركز إدفو وعلي الفور تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المشرحة وذلك لحين التعرف على الجثة التي جاءت مواصفاته انه في العقد الثاني من العمر وطوله 170 سم وتبين أن الجثة لها وقت طويل في النيل.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وذلك لعمل التحريات الاوليه، خاصة إن الجثة لا تملك اي مواصفات لإثبات الشخصية، واختفاء ملامح وجه.  

وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة وفى انتظار وصول الطب الشرعي لعرض الجثة وعمل تقريره وتسليم الي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، لحين التعرف عليه. 

أسوان الجهات الامنية الطب الشرعي مياه النيل رجال المباحث جثة شاب

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وائل لطفي

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