السبت 12 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 23 تاجر مخدرات وتنفيذ 7526 حكما قضائيا في القليوبية

ضبط
ضبط

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (8) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (23) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

كما تم تنفيذ (7526) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

مدير أمن القليوبية الأجهزة الأمنية حملة مكبرة

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