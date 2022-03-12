السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد المستشفيات العربية یمنح أشرف إسماعيل جائزة «القياديين المتميزين»

أشرف اسماعيل
أشرف اسماعيل

دعا ملتقى اتحاد المستشفيات العربية في دورته الثالثة والعشرين، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجمهورية مصر العربية، لتسليمه جائزة "القياديين المتميزين في نهضة القطاع الصحي العربي"، The Pioneer Leaders Award in the Reform of the Arab Health Sector، وذلك تقديرا لبصمته في تطوير القطاع الصحي المصري وجهوده الملموسة في إحداث طفرة في تحسين الخدمات الصحية بمصر، تزامنا مع انعقاد مجلس وزراء الصحة العرب في مصر خلال الشهر الجاري برعاية جامعة الدول العربية.

وكان اتحاد المستشفيات العربية كان قد أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام 2004 بھدف تسليط الضوء على المبادرات والمشروعات والشخصيات الرائدة في عالم الصحة على مستوى الدول العربية، بما یسھم في نهضة الرعاية الصحية في الوطن العربي.

-الاعتماد والرقابة الصحية تشارك في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية

-ويعقد الملتقى الـ23 لاتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط

وأعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن استقبال دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية  Medhealth Cairo  2022، والذي يعقد بالقاهرة يومي 14 و15 مارس الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذي.

ويعقد الملتقى الـ23 لاتحاد المستشفيات العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى هذا العام عدد من القضايا الهامة للنهوض بالرعاية الصحية في الدول العربية تحت عنوان: «الاستراتيجيات الجديدة في الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد»، أبرزها الأزمات والكوارث بين الاستعداد والجاهزية والتطبيق، الرؤى الجديدة في تصميم المنشآت الصحية في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة الرقمية.

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