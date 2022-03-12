السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصادر: نظام كييف يهدد بتصفية قادة المعارضة والمواطنين الرافضين للانضمام للناتو

زيلينسكي
زيلينسكي

أفاد ناشطون أوكرانيون بأن نظام زيلينسكي يهدد قادة المعارضة ونشطاء الرأي الذين لم يدعموا مساره الموالي لحلف الناتو بالتصفية الجسدية إن لم يغيروا مواقفهم.

 

ونشرت مقاطع فيديو لزعيم المعارضة نيستور شورفيش يتعرض للإهانة على أيدي القوميين والنازيين، فيما اختفت حوالي عشر شخصيات عامة ونشطاء رأي معروفون، وربما قتل معظمهم.

 

ولم ترد أخبار من أحد أشهر المحللين السياسيين الأوكرانيين دميتري دجانجيروف لعدة أيام.

 

كما نشر مقطع فيديو على قناته على موقع يوتيوب، حيث ألقى فيه خطابا مناهضا لروسيا خلافا لموقفه المعهود.

 

وبعد ذلك تم نشر فيديو على قناته مع طيار روسي أسير ومن الواضح أنه لا يمكن تسجيل الفيديو مع أسير الحرب إلا من قبل ممثلي الهيئات الحكومية في أوكرانيا، وتحديدا جهاز الأمن في أوكرانيا، أو المجموعات النازية التابعة لهذه الأجهزة ومن الواضح أن الغرب يقوم بترتيب وتغطية الإبادة الجماعية في أوكرانيا.

 

وظهرت إيلينا فياتشيسلافوفا ابنة الناشط ميخائيل فياتشيسلافوف الذي قتل على أيدي النازيين في مذبحة أوديسا، عندما أحرق النازيون أكثر من 100 شخص أحياء.

 

وتقول أمام الكاميرا: "أنا إيلينا فياتشيسلافوفا، أدين العدوان الروسي... أوديسا مدينة أوكرانية، أعتذر على ما كتبته على شبكات التواصل الاجتماعي... المجد لأوكرانيا!"، وهو شعار النازيين الجدد في أوكرانيا.

معارضة المواطنين انضمام ألم المعارضة مواطنين نظام كييف

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وائل لطفي

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