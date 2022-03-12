السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تضيف 337 ألف وظيفة فى فبراير وخفض البطالة إلى مستويات ما قبل الوباء

البطالة
البطالة

 أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، أنه تم إضافة 337 ألف وظيفة في شهر فبراير، وهو ما يعوض خسارة 200 ألف وظيفة في يناير، حيث انخفض معدل البطالة إلى ما دون مستوى فبراير 2020.


وذكرت الهيئة- في بيان، أن معدل البطالة تراجع إلى 5.5 في المائة في فبراير مقارنة مع 6.5 في المائة في الشهر

 الأول من العام.. ويعد هذا هو أدنى مستوى منذ أن كان 5.7 في المائة في فبراير 2020 قبل بداية جائحة "كورونا".


وأضافت إن معدل البطالة كان من الممكن أن يكون 7.4 في المائة الشهر الماضي لو أدرج في الحسابات الأشخاص الذين يريدون وظيفة لكنهم لم يبحثوا عنها.. مشيرة إلى أن نسبة السكان في سن العمل الذين لديهم وظيفة ارتفعت في فبراير إلى 61.8 في المائة، وهي المرة الأولى التي يعود فيها هذا المعدل إلى مستويات ما قبل الوباء.


وأشارت إلى أن بشكل عام القوى العاملة في فبراير كانت 1.9 في المائة، أو 369100 وظيفة، أعلى من المستويات المسجلة في فبراير 2020.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

القوى العاملة ماضي مستوى حسابات خفض البطالة عود كورونا جائحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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