السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الروسية»: تصريحات كييف حول تهديد محطة تشيرنوبل النووية مضللة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تصريحات كييف عن تهديد تشكله محطة تشيرنوبل النووية بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية بأنها مضللة.

وقالت زاخاروفا- حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - إن "هذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع وهي معلومات مضللة".

يشار إلى أن أوكرانيا أبلغت، في وقت سابق، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد انفصلت عن شبكة الكهرباء وفقدت إمداداتها من الطاقة الخارجية بعد أسبوعين من سيطرة القوات الروسية على موقع المحطة.

في السياق، أكدت النيابة العامة الروسية، إنها تجري تحقيقًا لمعرفة طبيعة نشاط عدة شركات أعلنت انسحابها من السوق الروسية تزامنًا مع العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت النيابة أنه جرى "بتكليف من المدعي العام لروسيا إيجور كراسنوف، التحقيق من ضمان مصالح موظفي المؤسسات التي أعلنت إداراتها، عن تعليق نشاطها في روسيا، وسيقوم موظفو النيابة العامة بتعزيز رقابتهم على امتثال هذه الشركات لقواعد وبنود التشريعات الحالية في روسيا".

وأوضحت أن موظفي النيابة العامة فرضوا رقابة صارمة على امتثال هذه الشركات وغيرها لقوانين العمل، بما في ذلك تطبيق شروط عقود العمل، وإجراءات دفع الأجور وتحديد حجمها، والوفاء بالالتزامات تجاه المتعاملين، وكذلك الالتزامات تجاه روسيا الاتحادية.

الاتحاد أوكرانيا روسيا روسي الخارجية العسكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل شيرين عبدالوهاب بالكويت (صور)

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

كندا تضيف 337 ألف وظيفة فى فبراير وخفض البطالة إلى مستويات ما قبل الوباء

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 47 طفلا فى اليمن خلال شهرين

باحثة اجتماعية جزائرية: المرأة العربية استطاعت اقتحام ميادين العمل المختلفة

أمريكا: ندرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل