معبد فيلة ومتاجر القطن المصرى والكورنيش.. موقع سياحى عالمى يروج لزيارة أسوان

دعا موقع “ travelawaits” السياحي العالمي لزيارة مدينة أسوان لما تضمه من معالم أثرية وطبيعية مختلفة ومثالية.

مدينة أسوان

قال الموقع: تقع المدينة في جنوب مصر، على نهر النيل، وتابع أن أسوان مختلفة تمامًا عن المدن الأخرى في مصر ولديها ميزة إضافية تتمثل في كونها تقع بجانب جزء جميل بشكل لا يصدق من نهر النيل حيث تطل على جزر الجرانيت الصغيرة، وتبحر الفلوكات بأشرعتها المثلثة، ومجموعات السفن المتوقفة في أسوان وهي مدينة مزدحمة يسكنها 1.5 مليون نسمة لكنها هادئة في نفس الوقت.

وأضاف الموقع: تمتلك أسوان مطارًا دوليًا خاصًا بها، لذلك يمكنك بسهولة السفر من المطار الدولي في القاهرة ؛ ولكن أفضل طريقة للوصول هي عن طريق القارب ، ويفضل أن يكون ذلك على متن سفينة سياحية نيلية قادمة من الأقصر كونها مكانًا سياحيًا شهيرًا ، تقدم المدينة مجموعة من الفنادق وأماكن الإقامة، لكنها تحتفظ بسحر العالم القديم وتستمر الحياة الطبيعية في شارع واحد أسفل كورنيش النهر الذي يعج بالزوار ويقدم لك كل شيء من الآثار "الحقيقية" إلى ركوب الفلوكة.

المشي على طول الكورنيش

قال الموقع إن من أجمل الجولات الممكن القيام بها في مدينة أسوان المشي على الكورنيش حيث توفر الجولة سيرا على الأقدام على الكورنيش فرصة رائعة للتنزة لمسافة ميل أو ميلين لمشاهدة القوارب والاستمتاع بغروب الشمس والتقاط بعض الأطعمة في الشوارع.

إكتشاف سوق أسوان

يُعد البازار القديم جزءًا صاخبًا من المدينة حيث يمكنك شراء أي شيء قد تحتاجه تقريبًا، من الأطباق الدافئة المطبوخة حديثًا إلى الوجبات الخفيفة بالعسل الحلو، ومن الأدوات المكتبية إلى المناديل والملابس والهدايا التذكارية، اللعب وقطع غيار السيارات وهناك أيضًا ملابس نوبية تقليدية، وحلى سودانية ومجوهرات بالإضافة إلى المنتجات الطازجة والمكسرات والتوابل والعطور.

جولة بالقارب

دعا الموقع إلى القيام بجولة في نهر النيل بالقارب أو الفلوكة معتبرا أن الجولة في القارب أفضل وسيلة للاستمتاع بمدينة أسوان.

وتابع الموقع: أفضل مكان للقيام بجولة في نهر النيل في أسوان في وقت متأخر بعد الظهر حيث تعتبر الساعة الذهبية وتمكن من الاستمتاع بأفضل المناظر الخلابة للأرض والنهر.

معبد فيلة

تم نقل المعبد إلى جزيرة أجيلكيا للحفاظ عليها من مياه السد العالي، كما يوفر المعبد الواقع في النوبة جنوب أسوان مناظر رائعة للمنازل النوبية الملونة والجزر المختلفة وعبر المياه و يتم الوصول إليه بالقارب.

متاجر القطن المصري

قال الموقع السياحي إنه على الرغم من زراعة أفضل أنواع القطن في الوجه البحري، في الشمال بالقرب من ساحل البحر الأبيض الالمتوس تجد في أسوان أفضل متاجر القطن وأكثرها أصالة، وهو علامة لمصر مثل النبيذ الفرنسي ، والكافيار الروسي ، والهندسة الألمانية ، فعندما تسمع كلمة "قطن مصري" ، فإنك تعلم أنك تتوقع الجودة والرفاهية.