طارق النبراوى يتفوق على هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، فوز المهندس طارق النبراوي، في نتيجة الانتخابات بمحافظة القاهرة فقط.

وجاءت النتيجة كالتالي:

عدد المصوتين: 4388

الصحيحة: 4168

الباطلة:220

هاني ضاحي:1784

طارق النبراوي:2384



وأغلقت منذ قليل، اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، باب التصويت في آخر جولة للانتخابات والخاصة بالإعادة على منصب النقيب العام.

ووجه رئيس اللجنة القضائية المشرفة، رؤساء اللجان الفرعية، بغلق اللجان وبدء فرز الأصوات، على أن يتم تسليم محضري الفرز والرصد، للجنة العامة في القاهرة.

فيما حرص مندوبو المرشحين على التواجد داخل مقار التصويت لمتابعة عملية الفرز.

وفتحت اليوم الجمعة، مراكز الاقتراع أبوابها أمام جموع المهندسين في كل محافظات مصر لحسم جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين .



وتجرى الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، بالإعادة بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية.



وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن يتواصل الاقتراع من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.



ووجهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، المقرر عقدها اليوم الجمعة، بدءًا من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وتجرى الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات النقابة، بالإعادة بين هاني ضاحي، نقيب المهندسين الحالي وطارق النبراوي، النقيب السابق، بعدما حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الماضية، على منصب النقيب العام للمهندسين في دورة 2022- 2026.



وأكد المهندس هاني محمود، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقا للقانون، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية.