فى خطوات سهلة.. تخلص من الشعور بالعجز وحقق السعادة من جديد

في كثير من الأحيان يصاب الإنسان بالشعور بالإحباط، العجز وعدم القدرة على استكمال الأشياء، وكل هذه المشاعر السلبية من الممكن ألا تكون مطابقة للواقع وأنها من وحي خيال الشخص الذي لم تعد لديه رغبة في الحياة نتيجة للإصابة بالإكتئاب، أو غيره من المواقف السلبية التي يمكن أن يكون تعرض لها في حياته.

في السطور التالية نقدم عددا من النصائح التي يمكن من خلالها التخلص من الشعور بالعجز وتحقيق السعادة من جديد وذلك بحسب ما ورد في موقع "annajah".

التمارين الرياضة:

التمارين الرياضية هي الترجمة الحرفية لمفهوم الحركة، هذه الحركة التي من شأنها أن تمحي الشعور بالعجز من قلبلك وتحوله إلى الرغبة والإقبال في الحياة من جديد، خاصة إن قمت بممارسة هذه الرياضة في الصباح الباكر من كل يوم، فإنك بذلك تشعر بالإقبال في باقي اليوم مما يمكنك من تحقيق نجاحات مجددًا.

قم بإجراء تغيير:

عندما يشعر الإنسان بالعجز يتم ترسيخ في ذهنه عدم القدرة على فعل أشياء بعينها، في حين أن هذا ما هو إلا مجرد أفكار في ذهنه فقط، ومن أجل التغلب على هذا الشعور حاول القيام بأي تجربة جديدة، وإنجاز شيء ما من خلالها، فإن هذه التجربة البسيطة من شانها أن تعيد إليك الإحساس بالثقة في النفس مرة أخرى، ومن ثم التخلص من الأحساسيس السلبية التي لديك.

آمن بأن كل شيء يسير على ما يرام:

عندما تصاب بالشعور بالسيء ستجد الأفكار السيئة تلاحقك، وتؤكد لك أن العمر تسير من سيء إلى أسوأ في حين أن هذا الشعور من الممكن أن يكون غير صحيح، لذلك حاول السيطرة على هذه المشاعر وهذا الشعور، تذكر دائمًا أن الأمور كل كلها تسير على ما يرام، وأنها تحت السيطرة ولا تصدق ما يقوله لك الآخرون الراغبون في إحباطك.