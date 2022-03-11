الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فى خطوات سهلة.. تخلص من الشعور بالعجز وحقق السعادة من جديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في كثير من الأحيان يصاب الإنسان بالشعور بالإحباط، العجز وعدم القدرة على استكمال الأشياء، وكل هذه المشاعر السلبية من الممكن ألا تكون مطابقة للواقع وأنها من وحي خيال الشخص الذي لم تعد لديه رغبة في الحياة نتيجة للإصابة بالإكتئاب، أو غيره من المواقف السلبية التي يمكن أن يكون تعرض لها في حياته.

في السطور التالية نقدم عددا من النصائح التي يمكن من خلالها التخلص من الشعور بالعجز وتحقيق السعادة من جديد وذلك بحسب ما ورد في موقع "annajah".

التمارين الرياضة:

التمارين الرياضية هي الترجمة الحرفية لمفهوم الحركة، هذه الحركة التي من شأنها أن تمحي الشعور بالعجز من قلبلك وتحوله إلى الرغبة والإقبال في الحياة من جديد، خاصة إن قمت بممارسة هذه الرياضة في الصباح الباكر من كل يوم، فإنك بذلك تشعر بالإقبال في باقي اليوم مما يمكنك من تحقيق نجاحات مجددًا.

 

قم بإجراء تغيير:

عندما يشعر الإنسان بالعجز يتم ترسيخ في ذهنه عدم القدرة على فعل أشياء بعينها، في حين أن هذا ما هو إلا مجرد أفكار في ذهنه فقط، ومن أجل التغلب على هذا الشعور حاول القيام بأي تجربة جديدة، وإنجاز شيء ما من خلالها، فإن هذه التجربة البسيطة من شانها أن تعيد إليك الإحساس بالثقة في النفس مرة أخرى، ومن ثم التخلص من الأحساسيس السلبية التي لديك.

 

آمن بأن كل شيء يسير على ما يرام:

عندما تصاب بالشعور بالسيء ستجد الأفكار السيئة تلاحقك، وتؤكد لك أن العمر تسير من سيء إلى أسوأ في حين أن هذا الشعور من الممكن أن يكون غير صحيح، لذلك حاول السيطرة على هذه المشاعر وهذا الشعور، تذكر دائمًا أن الأمور كل كلها تسير على ما يرام، وأنها تحت السيطرة ولا تصدق ما يقوله لك الآخرون الراغبون في إحباطك.

شعور بالذنب جديدة رياضة اكتئاب مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

4 عقوبات نارية من مرتضى على لاعبى الزمالك بعد توديع أبطال إفريقيا

طارق النبراوى يتفوق على هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

بفارق 120 صوتًا.. عبدالسند يمامة رئيسًا لحزب الوفد

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل