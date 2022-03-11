الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين الغربية: تحرير 12 محضرا لمخابز مخالفة في السنطة

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 12 محضرا مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة، خلال  24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز السنطة، وحررت 12 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

وتابع، استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال شهر رمضان الفضيل، وأعياد الإخوة الأقباط بعيد القيامة، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك بناء على تحريات الرقابة الإدارية. 

وشكّل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري لجان من أطباء المجازر، والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والأقسام التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 38 محضرا منها محضر بإجمالي 4 كجم لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و31 محضرا للحوم ذبحت خارج المجازر ما بين لحوم جاموسي وبقري بإجمالي وزن 183 كجم، و6 محاضر بإجمالي وزن 1 طن و 125كجم "أسماك مدخنة رنجة"، لم يتم الجزم بصلاحيتها ظاهريا للاستهلاك الآدمي، مما استوجب سحب عينه من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه، كم تم ضبط 180 كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليصل بذلك إجمالي ما تم ضبطه إلى 1325 كجم، وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة حيال المخالفين.

تحرير تقسيم محضرا لمخابز مخالفة السنطة بالغربية

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وائل لطفي

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