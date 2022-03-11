بيت الشعر بالأقصر يعلن توزيع جوائز مسابقة النشء لحفظ وإلقاء القصائد

أعلن بيت الشعر بالأقصر توزيع جوائزه في مسابقة النشء لحفظ وإلقاء القصائد الشعرية.

وذكر بيت الشعر أن المسابقة للنشء من مختلف المراحل العمرية، وحدد البيت ثلاث قصائد لحفظها وإلقائها وهي قصائد «نيلنا العظيم» للشاعر محمود التهامي وقررت على المرحلة الابتدائية، وقصيدة النهر الخالد للشاعر محمود حسن إسماعيل وقررت على المرحلة الإعدادية، وقصيدة غرناطة للشاعر نزار قباني وقررت على المرحلة الثانوية.

كما ذكر بيت الشعر إلى أن القصائد نفسها متاحة لمن يطلبها سواء بإرسالها أو مطبوعة من بيت الشعر.

وأضاف البيت أن المشاركين من محافظتي الأقصر وقنا يمكنهم الحضور والاستماع لإلقائها، أما باقي المحافظات البعيدة التي سيتعسر فيها حضور المواهب فيمكنهم أن يقوموا بتصوير فيديوهات وإرسالها لبيت الشعر وستشارك في المسابقة.

وحدد بيت الشعر أيام التحكيم وهي غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس 15، و16، و17 من شهر فبراير الجاري.

يذكر أن هذه المسابقة هي واحدة من المسابقات التي يطلقها بيت الشعر في محاولة لاكتشاف تمرير القصائد للنشء وجعلهم يحبون القصائد والقراءة والحفظ، وهو الأمر الذي سيعود على المشارك أولا لحفظه القصائد ومن ثم متابعة الفعاليات والأمسيات وبذلك تكسب القراءة قراء جددا على مستوى المحافظات المصرية.