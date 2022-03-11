الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيت الشعر بالأقصر يعلن توزيع جوائز مسابقة النشء لحفظ وإلقاء القصائد

بيت الشعر بالأقصر
بيت الشعر بالأقصر

أعلن بيت الشعر بالأقصر توزيع جوائزه في مسابقة النشء لحفظ وإلقاء القصائد الشعرية.

وذكر بيت الشعر أن المسابقة للنشء من مختلف المراحل العمرية، وحدد البيت ثلاث قصائد لحفظها وإلقائها وهي قصائد «نيلنا العظيم» للشاعر محمود التهامي وقررت على المرحلة الابتدائية، وقصيدة النهر الخالد للشاعر محمود حسن إسماعيل وقررت على المرحلة الإعدادية، وقصيدة غرناطة للشاعر نزار قباني وقررت على المرحلة الثانوية.

كما ذكر بيت الشعر إلى أن القصائد نفسها متاحة لمن يطلبها سواء بإرسالها أو مطبوعة من بيت الشعر.

وأضاف البيت أن المشاركين من محافظتي الأقصر وقنا يمكنهم الحضور والاستماع لإلقائها، أما باقي المحافظات البعيدة التي سيتعسر فيها حضور المواهب فيمكنهم أن يقوموا بتصوير فيديوهات وإرسالها لبيت الشعر وستشارك في المسابقة.

وحدد بيت الشعر أيام التحكيم وهي غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس 15، و16، و17 من شهر فبراير الجاري.

يذكر أن هذه المسابقة هي واحدة من المسابقات التي يطلقها بيت الشعر في محاولة لاكتشاف تمرير القصائد للنشء وجعلهم يحبون القصائد والقراءة والحفظ، وهو الأمر الذي سيعود على المشارك أولا لحفظه القصائد ومن ثم متابعة الفعاليات والأمسيات وبذلك تكسب القراءة قراء جددا على مستوى المحافظات المصرية.

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بيت الشعر بالأقصر القصائد الشعرية بيت الشعر نيلنا العظيم للشاعر محمود التهامي النهر الخالد للشاعر محمود حسن إسماعيل غرناطة للشاعر نزار قباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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