الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إشارة تردد قناة بطوط 2022 وكيفية تنزيل قناة على الريسيفر

إشارة تردد قناة بطوط
إشارة تردد قناة بطوط

تردد قناة بطوط 2022.. تبحث عدد كبير من الآباء والأمهات عن تردد قنوات الأطفال خاصةً قناة بطوط، حيث تصدرت قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك جوجل، من أجل تحديث التردد الجديد للقناة التى تقدم محتوى متميز للأطفال.

تردد قناة بطوط 2022

تستطيع إيجاد قناة بطوط الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات، ثم تقوم بظبط التردد عن طريق ادخال التردد كالتالي 11594 في المكان المخصص لذلك، ثم ظبط الاستقطاب علي أن يكون أفقي، ثم معدل الترميز علي أن يكون 27500، وفي النهاية ظبط معدل تصحيح الخطأ علي أن يكون 3/4، ثم الضغط علي "بحث".

كيفية تنزيل قناة على الريسيفر

يمكنك ضبط الأجهزة لمعرفة كيفية إضافة تردد قناة على رسيفر سترونج HD، من خلال إتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: إضغط عل زر المينيو على الريموت.
الخطوة الثانية: تظهر لك قائمة اضغط على تثبيت.
الخطوة الثالثة: إضغط على قائمة الترددات.
الخطوة الرابعة: إضغط على الزر الأخضر أعلى الريموت والخاص بإضافة تردد.
الخطوة الخامسة: سوف تظهر لك قائمة على الشاشة، إدخال تردد القناة التي ترغب في إنزالها، الاستقطاب، معدل الترميز.
الخطوة السادسة: انزل بالأسهم في الريموت واضغط أوك على كلمة بحث.
الخطوة السابعة: إضغط على الزر الأزرق أعلى الريموت للبحث عن القنوات التي قمت بتنزيلها.
الخطوة الثامنة: أنتظر قليلاً حتى يتم تحميل القنوات.
الخطوة التاسعة: إضغط على موافق «نعم».
الخطوة الاخيرة: إضغط على الزر المكتوب عليه «Exit».

تردد قناة طيور الجنة 2022

يمكنك الحصول علي قناة طيور الجنة الجديدة 2022، من خلال ضبط تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات، ثم كتابة التردد الخاص بالقناة وهو 11393، ثم أكتب معدل الترميز علي أن يكون 27500، ثم إدخال معدل الإستقطاب علي أن يكون عمودي، في النهاية أكتب معامل تصحيح الخطأ كالآتي 3/4.

تردد قناة كراميش 2022

يمكن للآباء والأمهات الوصول لقناة كراميش عن طريق القمر الصناعي نايل سات ، ثم ضبط التردد على أن يكون 11641، ثم كتابة معدل الاستقطاب على أن يكون افقي، ثم إدخال معدل الترميز كالآتي 27500، ثم كتابة معامل تصحيح الخطأ على أن يكون 3/4.

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