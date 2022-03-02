موعد عيد الأم 2022 في مصر.. واحتفالات المدارس

متى عيد الأم 2022 في مصر تساؤل يتصاعد حدة البحث عنه عبر محرك البحث العالمي جوجل مع الساعات الأولى من شهر مارس الجاري من قبل الأبناء لوضع اقتراحات بالهدايا الأم.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الاحتفال به وفقا الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين وطقوس الاحتفال وفقا في المنازل والمدارس والمؤسسات.

متى عيد الأم 2022 في مصر

اختار الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين يوم 21 مارس من كل عام للاحتفال بعيد الأم في مصر وذلك تقديراً بمجهودها الهائل في حياة أبنائها منذ الولادة إلى المراحل المتأخرة من العمر حيث تم اختيار التوقيت مع أعياد الربيع الاحتفال وسط طبيعة خلابة وجو يساعد على البهجة والسرور.

وعادة ما يتم اختيار أم مثالية في كل محافظة لتكريمها خلال هذا اليوم نظير دورها الكبير في رعاية أبناءها للوصول بهم إلى أول درجات مشوار حياتهم سواء التعليمي أو في العمل وتقديم لها الدعم اللازم.

أفكار هدايا عيد الأم 2022

يحضر الأبناء هدايا للأمهات والحموات والمدرسات خلال عيد الأم وذلك تقديراً لأدوار هم في حياة أطفالهم صغارا وكبارا ومن الهدايا التي يمكن تكليل أدوار الأمهات في هذا اليوم أدوات المطبخ لتسهيل مهامها أثناء أعداد الطعام وأعمال النظافة اليومية أو هدايا شخصية مثل اللبس وأدوات التجميل وغيرها.

وخلال شهر مارس يقوم كافة المحلات التجارية بعمل تخفيضات على كافة السلع الصالحة للهدايا وذلك ليتمكن كافة طبقات المجتمع من شراء هدية مناسبة تكريما للام في عيدها لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

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احتفالات المدارس في عيد الأم 2022

يتساءل طلاب المدارس متى عيد الأم 2022 في مصر ، وذلك حيث تقيم المدارس احتفالات يحضرها أولياء الأمور الاحتفال مع أبناءهم من خلال إقامة استعراضات يشاركون فيها واختيار الام المثالية سواء من أعضاء هيئة التدريس أو أولياء الأمور و تكريمها وتكريم الطلاب المثاليين والمتفوقين طوال العام.

وعادة ما يكون التكريم شهادة تقدير ومكافأة مالية للطلاب وشهادة تقدير موقعة من وزارة التضامن الاجتماعي الأمهات المثاليات وذلك تقديراً لمجهودهن في حياة أبنائهم في كافة المجالات الحياتية.