انخفاض أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، بسبب انخفاض أسعار الذهب العالمية، وتقدم "الدستور" نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب في منتصف التعاملات بسبب انخفاض الذهب عالميًا.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من التوتر بين الارتفاع والانخفاض بسبب توتر البورصات العالمية تأثرًا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبلغت أسعار الذهب الآن:

- عيار (١٨) ٧٤٩ جنيهًا.

- عيار (٢١) ٨٧٤ جنيهًا.

- عيار (٢٤) ٩٩٩ جنيهًا.