الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، بسبب انخفاض أسعار الذهب العالمية، وتقدم "الدستور" نشرة يومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب في منتصف التعاملات بسبب انخفاض الذهب عالميًا.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من التوتر بين الارتفاع والانخفاض بسبب توتر البورصات العالمية تأثرًا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبلغت أسعار الذهب الآن:

- عيار (١٨)   ٧٤٩ جنيهًا. 
- عيار (٢١)   ٨٧٤ جنيهًا. 
- عيار (٢٤)   ٩٩٩ جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضبط سيدة تجري عمليات جراحية داخل شقة مفروشة بمساعدة زوجها

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 881 جنيهًا

«رويترز»: مصر تسعى للترويج لمقاصدها السياحية عبر وسائل جديدة

«الاتصالات» توقع اتفاق تعاون لمنح الماجستير في تحليل الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية