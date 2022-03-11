الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صيدلي روج لأدوية تخسيس على فيسبوك في الدقهلية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه تصنيع منتجات علاجية دون ترخيص والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرارا لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صيدلي مالك لإحدى الصيدليات مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية في مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع اليوتيوب وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص.

كما يقوم بالاتجار في أدوية يتم تصنيعها داخل مصنع دون ترخيص لتصنيع الأدوية من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية، تم استهداف المصنع والصيدلية المشار إليهما وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط زجاجات مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع والهاتف المحمول المستخدم في إدارة القنوات عبر موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك  وجهاز لاب توب وجهاز كمبيوتر و4 هواتف محمولة يستخدموا في عمليات إدارة بيع وتداول الأدوية المصنعة بطريقة بدائية دون أي اشتراطات صحية ومن مكونات مجهولة ومحمل عليها ملفات تحوى بيانات العملاء والأدوية وطرق تصنيعها وحسابات البيع وكشوف أسماء العملاء، ومبلغ مالي من متحصلات البيع  ومعدات التصنيع  ومجموعة من الأدوية المصنعة بمعرفة المتهم بإجمالي 493 زجاجة مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع، ومجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر بإجمالي 196000 قرص وكبسولة وباكت أعشاب للتخسيس ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وبمواجهته أقر بأنه مالك الصيدلية والمصنع المشار إليهما وملكيته للمضبوطات، وإرتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الدقهلية ترخيص الترويج التواصل الاجتماعي حقوق الملكية الفكرية

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