الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفحم ربة منزل في حريق منزل في قنا

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، في حريق هائل داخل منزل بقرية العزب المصري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من النجدة بإندلاع حريق داخل منزل بقرية العزب المصري في دشنا.

وأسفر الحريق عن مصرع  شوق.أ.ع، 35 عامًا، وتم نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى فاو بدشنا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات. 

ربة منزل حريق هائل دشنا محافظة قنا اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا غرفة العمليات

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