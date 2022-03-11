ضبط وكر لتصنيع منتجات علاجية دون ترخيص وبيعها على فيسبوك بالدقهلية

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بتصنيع منتجات علاجية دون ترخيص، والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى، ويأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صيدلي مالك لإحدى الصيدليات، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع "يوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص، كما يقوم بالاتجار فى أدوية يتم تصنيعها داخل مصنع "دون ترخيص" لتصنيع الأدوية من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية، تم استهداف المصنع والصيدلية المشار إليهما، وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (زجاجات مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع- الهاتف المحمول المستخدم فى إدارة القنوات عبر موقعى التواصل الاجتماعى "يوتيوب- فيسبوك"- "جهاز لاب توب- جهاز كمبيوتر- 4 هواتف محمولة" تستخدم فى عمليات إدارة بيع وتداول الأدوية المصنعة بطريقة بدائية دون أى اشتراطات صحية، ومن مكونات مجهولة ومحمل عليها ملفات تحوى بيانات العملاء والأدوية وطرق تصنيعها وحسابات البيع وكشوف أسماء العملاء- مبلغ مالى من متحصلات البيع- معدات التصنيع- مجموعة من الأدوية المصنعة بمعرفة المتهم بإجمالى 493 زجاجة مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع- مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر بإجمالى 196000 قرص وكبسولة وباكت أعشاب للتخسيس- مبلغ مالى من متحصلات البيع).. وبمواجهته أقر بأنه مالك الصيدلية والمصنع المشار إليهما وملكيته للمضبوطات، وارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.