الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عيد هيكل: انتخابات رئاسة الوفد تجرى بسهولة ويسر (صور)

المستشار عيد هيكل
المستشار عيد هيكل

قال المستشار عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد ونائب مقرر للجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، إن حزب الوفد يشهد عرسًا ديمقراطيًا في انتخابات رئيس جديد حتى 202‪6.

وأوضح هيكل، أن أعضاء الهيئة الوفدية الذين لهم حق التصويت الانتحابي توافدوا على اللجان منذ الصباح، وأن عملية التصويت الانتخابي تجرى في سهولة ويسر وتحت إشراف قضائي كامل.

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وأكد هيكل حرص اللجنة المشرفة على حقوق  الناخبين والمرشحين حتى تنتهى الانتخابات نهاية سعيدة بإعلان المرشح الفائز، قائلًا: "من ينجح سنهنئه ومن يخفق سنشكره على عرض نفسه للخدمة العامة".

ولفت هيكل إلى أن حزب الوفد باق وهو أكبر من أي أشخاص، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا جدًا خلال الـ 20 يومًا لإجراء الانتخابات في صورة ديمقراطية. 

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وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

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وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

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وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.

المستشار عيد هيكل
المستشار عيد هيكل
المستشار عيد هيكل انتخابات رئاسة حزب الوفد عرس ا ديمقراطي ا انتخابات التصويت الانتحابي

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وائل لطفي

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