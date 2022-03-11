«الوزير» يدلى بصوته فى انتخابات الإعادة على مقعد النقيب العام للمهندسين

أدلى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بصوته في انتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام الذي تجرى الإعادة عليه اليوم.

وأكد وزير النقل أن حرصه على المشاركة في هذه الانتخابات يأتي من الاعتزاز الكبير لمكانة المهندسين ودورهم الفعال في الطفرة الهائلة التي تشهدها مصر بكافة المجالات ومنها النقل، حيث يواصل المهندسون العمل على مدار الساعة لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأكد وزير النقل أن لدى مصر حاليا أجيالا من المهندسين المتخصصين المؤهلين للعمل بأحدث النظم التكنولوجيا في كافة المجالات، وهو ما يؤكد أهمية دور النقابة خلال الفترة المقبلة في دعم هذه الأجيال لاستمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الوزير بسير العملية الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية وبالإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار، متمنيا التوفيق للنقيب القادم أيا كان، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس الجديد للارتقاء بمهنة الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية.