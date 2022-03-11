الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة وبولندا تبحثان جهود توفير الدعم الأمني ​لأوكرانيا

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن

 بحثت الولايات المتحدة وبولندا الجهود المنسقة، لتوفير الدعم الأمني ​​والإنساني لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي غير المبرر والمتعمد مع سبق الإصرار، والذي يضر بالمراكز السكانية في أوكرانيا.
جاء ذلك، حسبما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة عقب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره البولندي زبيجنيو راو.
وناقش الوزيران، بحسب البيان، الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك العقوبات، كما أكد الجانبان الأهمية المستمرة لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا.
ومن جانبه، جدد بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، معربا عن امتنانه ودعمه لترحيب بولندا الاستثنائي ودعمها لأكثر من 1.33 مليون لاجئ فروا من الهجمات الروسية على أوكرانيا.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي أيضا بأن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستعمق النقاش حول هذه القضايا وغيرها خلال زيارتها المرتقبة إلى بولندا.

وقد التقت نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، الخميس، ببعض الفارين من أوكرانيا في العاصمة البولندية وارسو بسبب العملية العسكرية الروسية في بلادهم.

وقالت هاريس مخاطبة بعض اللاجئين، في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "المحادثة التي سنجريها بعد ظهر هذا اليوم ستساعد في إبلاغ رئيس الولايات المتحدة والشعب الأمريكي بما مررتم به حتى نتمكن من تقديم الدعم لكم ولعائلاتكم بشكل أفضل".

ويأتي اجتماعها في أعقاب إعلان، أن الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 53 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي ستوجه على وجه التحديد إلى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتوفير الغذاء لأولئك الفارين من أوكرانيا أو النازحين من ديارهم.

في سياق متصل، أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الخميس، فرار 2.3 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك قبل أسبوعين.

وأفادت المفوضية- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- بأن من بين الفارين 112 ألفًا يحملون جنسيات دول أخرى.

بولندا الولايات المتحدة الهجوم الروسي أوكرانيا الدعم الأمني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11 -3-2022

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

نيوزيلندا تسجل 20989 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

مصدر روسي: إجلاء 222 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى موسكو

اليابان تُقدّم مساعدة مالية طارئة للطلاب الأجانب المتعثرين جراء «كورونا»

«الرى» تكشف آخر نتائج تبطين الترع المتعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية