روسيا ترفع قيود «كورونا» المفروضة على الرحلات الجوية لـ8 دول

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الجمعة، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 7 من بلدان رابطة الدول المستقلة وإيران، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الهيئة - في بيان لها بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" - أنه "وفقا لقرار الحكومة الروسية، تم رفع القيود المفروضة في السابق على خلفية انتشار فيروس كورونا على الطيران المنتظم وغير المنتظم إلى أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران".

وأضاف البيان أن تنفيذ الرحلات سيتم على أساس المعاملة بالمثل على أساس أحكام الاتفاقات الثنائية بين الحكومات بشأن الحركة الجوية والاتفاقيات المنفصلة بين سلطات الطيران.

وفي سياق متصل، لا صوت يعلو فوق صوت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت من أسبوع وتسببت في تشريد الكثير من المواطنين الأوكرانيين، مع التصعيد يوميًا من الجانب الروسي.

وبعيدًا عن الحرب، حذر الخبراء بأنه يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة بشكل وصفه بالكارثة وفقًا لما ذكره موقع " webmd" الطبي.

ويُحذِّر الخبراء أن أولئك الذين يصابون بشدة في المدن المحاصرة قد يواجهون مستشفيات مكتظة بالفعل بأشخاص مصابين بالحرب ونقص في الإمدادات، الامر الذي يؤدي إلى أنتشار فيروس كورونا وسلالته المختلفة بكشل متوحش.

كما أن الملاجئ قد تكون من البؤر لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى محطات الأنفاق التي تحولت لملاجئ للاجئين للحماية من القصف الروسي.

وقال إريك تونر، العضو المنتدب وكبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور بولاية ماريلاند، أن الحرب وفيروس كورونا مزيج سام يهدد المشاركين في الحرب والمواطنين.

وأضاف تونر، أن نقل الأكسجين السائل والمعبأ إشكالي وخطير في منطقة حرب، وبحسب رويترز ، قالت منظمة الصحة العالمية إن الأكسجين في أوكرانيا ينفد، حيث أن الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأكسجين إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.