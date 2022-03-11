الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترفع قيود «كورونا» المفروضة على الرحلات الجوية لـ8 دول

السفر
السفر

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الجمعة، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى 7 من بلدان رابطة الدول المستقلة وإيران، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت الهيئة - في بيان لها بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس" - أنه "وفقا لقرار الحكومة الروسية، تم رفع القيود المفروضة في السابق على خلفية انتشار فيروس كورونا على الطيران المنتظم وغير المنتظم إلى أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإيران".
وأضاف البيان أن تنفيذ الرحلات سيتم على أساس المعاملة بالمثل على أساس أحكام الاتفاقات الثنائية بين الحكومات بشأن الحركة الجوية والاتفاقيات المنفصلة بين سلطات الطيران.

وفي سياق متصل، لا صوت يعلو فوق صوت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت من أسبوع وتسببت في تشريد الكثير من المواطنين الأوكرانيين، مع التصعيد يوميًا من الجانب الروسي.

وبعيدًا عن الحرب، حذر الخبراء بأنه  يمكن أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة بشكل وصفه بالكارثة وفقًا لما ذكره موقع " webmd" الطبي.

ويُحذِّر الخبراء أن أولئك الذين يصابون بشدة في المدن المحاصرة قد يواجهون مستشفيات مكتظة بالفعل بأشخاص مصابين بالحرب ونقص في الإمدادات، الامر الذي يؤدي إلى أنتشار فيروس كورونا وسلالته المختلفة بكشل متوحش.

كما أن الملاجئ قد تكون من البؤر لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى محطات الأنفاق التي تحولت لملاجئ للاجئين للحماية من القصف الروسي.

وقال إريك تونر، العضو المنتدب وكبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور بولاية ماريلاند، أن الحرب وفيروس كورونا مزيج سام يهدد المشاركين في الحرب والمواطنين.

وأضاف تونر، أن نقل الأكسجين السائل والمعبأ إشكالي وخطير في منطقة حرب، وبحسب رويترز ، قالت منظمة الصحة العالمية إن الأكسجين في أوكرانيا ينفد، حيث أن الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأكسجين إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.

كوفيد الطيران الرحلات الجوية إيران كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 11 -3-2022

ملوك الجدعنة.. مصريون يطلقون مبادرة عالمية لإجلاء العرب من أرض المعركة: «كلنا إخوة»

نيوزيلندا تسجل 20989 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

مصدر روسي: إجلاء 222 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا إلى موسكو

اليابان تُقدّم مساعدة مالية طارئة للطلاب الأجانب المتعثرين جراء «كورونا»

«الرى» تكشف آخر نتائج تبطين الترع المتعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

ماجد حبته

مصر وطاجيكستان

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية