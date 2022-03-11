الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبراء: أوروبا ستعانى من العقوبات التى فرضتها على روسيا

بوتين
بوتين

اعتبر خبراء معهد التمويل الدولي أن الدول الأوروبية ستعاني نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.

 

وحسب المعهد فإنه "نظرا لحجم الاقتصاد الروسي وجهوده لعزل نفسه عن الأسواق المالية العالمية، لا نتوقع تأثيرا واسعا على الأسواق النامية، ونعتقد أن أوروبا الشرقية والغربية ستعاني بسبب ضعف الصادرات من روسيا".

 

وأضاف: "أما بالنسبة للولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية فهي بالكاد تتأثر بالعقوبات، والتأثير معتدل في معظم أنحاء آسيا، بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى أن كبار مستوردي النفط والقمح في البلدان النامية معرضون للخطر".

روسيا روسي اوروبا عقوبات العقوبات روس خبراء

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