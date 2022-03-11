الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المفوضية الأفريقية يجتمع بالسفراء قبل بدء الحوار الأفريقى الأمريكى

موسى فقي محمد
موسى فقي محمد

عقد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد اليوم الخميس لقاءً تشاورياً مع السفراء الأفارقة رؤساء البعثات الدبلوماسية في العاصمة واشنطن قبل انعقاد الحوار السنوي رفيع المستوى بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة.


وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "يسعدني الاجتماع وتبادل الآراء مع مجموعة السفراء الأفارقة في واشنطن العاصمة في جلسة تشاور تفاعلية قبل انعقاد الحوار السنوي رفيع المستوى بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة".


يذكر أن الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة يعقدان الحوار السنوي رفيع المستوى لبحث أولويات العلاقات الثنائية في مجال السلم والأمن والتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي والذي يخدم المستهدفات القارية لأجندة ٢٠٦٣.

الافريقي مستوى اجتماع الأمريكي واشنطن المفوضية الإفريقية

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